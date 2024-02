Nieuw team om drugssmokkel per post op te sporen

In Den Haag is woensdag een nieuw specialistisch team opgericht om drugssmokkel per post op te sporen en daders te vervolgen. Met deze aanpak wordt het volgens de douane voor criminelen moeilijker om drugs in enveloppen en pakketten naar het buitenland te versturen.

De douane verhoogde de afgelopen jaren het aantal controles op poststukken. Het aantal onderschepte poststukken met drugs daalde in 2023 naar 16.500. Daaronder bevonden zich 1802 pakketten met cocaïne, in 2022 werden 2913 cocaïnezendingen onderschept op een totaal van 27.000 pakketten waarin drugs is gevonden.

“Drugs worden niet alleen vervoerd via grote scheepscontainers. Criminelen versturen drugspillen ook anoniem via een brievenbus op de hoek van de straat. We zetten alles op alles om te voorkomen dat drugscriminelen hun illegale handelswaar via poststukken verspreiden”, zei demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Douane) bij de oprichting van het Hit and Run Postteam (HARP).

In het HARP-team zitten specialisten afkomstig van de douane, de politie en het Openbaar Ministerie. Het team is gestoeld op het soortgelijke HARC-team dat zich met het cargoteam richt op drugsmokkel op vliegvelden en in havens. “Dit HARP-team heeft alle expertises in huis om de daders op te sporen, het recht om verdachte drugscriminelen in de boeien te slaan en vast te zetten en de kennis om een stevig onderbouwd pleidooi te houden voor de rechtbank”, aldus De Vries.

De douane werkt samen met de postbedrijven aan technologische ontwikkelingen. Zo test de douane momenteel met PostNL een algoritme dat pillen in poststukken kan detecteren aan de hand van scanbeelden. Nu worden poststukken nog handmatig geselecteerd en gescand door douaniers in het internationale postcentrum in Den Haag, waarbij ook speurhonden worden ingezet.