Omtzigt houdt vast aan voorkeur voor minderheidskabinet

Pieter Omtzigt houdt vol dat het zijn voorkeur heeft dat PVV, VVD en BBB een minderheidskabinet vormen waar zijn partij NSC gedoogsteun aan verleent. “Het is de optie die me het meest logisch lijkt”, zegt hij. Pas als blijkt dat deze optie niet mogelijk is, moet wat Omtzigt betreft worden onderzocht of een extraparlementair kabinet of zakenkabinet mogelijk is. Daarmee spreekt hij een andere voorkeur uit dan VVD-leider Dilan Yeşilgöz, die een extraparlementair kabinet als de eerste optie ziet.

Sinds december heeft NSC onder leiding van Ronald Plasterk gesproken met PVV, VVD en BBB over de mogelijkheid om een meerderheidskabinet te vormen. Op 10 januari heeft Omtzigt laten weten dat dit geen optie is voor zijn partij. Hij kan zich vinden in de gezamenlijke basislijn die de partijen hebben afgesproken over de grondwet en de rechtstaat. Maar door het verkiezingsprogramma en eerdere uitspraken van de PVV gelooft de NSC-leider niet in een directe samenwerking met de partij.

Mocht het toch tot een extraparlementair kabinet komen, in welke vorm van ook, wil NSC daar in principe geen bewindspersonen aan leveren, zegt hij desgevraagd.

Yeşilgöz had in het debat aangekondigd dat de VVD haar standpunt dat de VVD alleen gedoogsteun zou willen geven, zou loslaten. Ze sprak de hoop uit dat Omtzigt hetzelfde zou doen.