Omtzigt reed in dienstauto Plasterk naar hotel voor gesprek pers

Partijleider Pieter Omtzigt is met de dienstauto van Ronald Plasterk naar het hotel gereden voor de veelbesproken afspraak met enkele journalisten. De informateur wist niet dat Omtzigt van plan was om de journalisten te vertellen dat de gespreksronde met PVV, VVD en BBB wat hem betreft voorbij was. De onderhandelaars van de partijen waren verbolgen over het feit dat ze dat via de media moesten vernemen. Bovendien had Omtzigt zelf besloten slechts drie journalisten uit te nodigen in het hotel.

Plasterk had de dienstauto die hij van de staat mocht gebruiken als informateur die avond niet nodig en zag het als een “royaal gebaar” om deze een keer te delen met Omtzigt.

Plasterk werd ook gevraagd naar zijn columns voor De Telegraaf voorafgaand aan zijn aanstelling als informateur. Daarin had hij geschreven dat de formatie niet ingewikkeld zou zijn en binnen een paar weken kon worden afgerond. Nu erkent Plasterk dat hij zich “verkeken” heeft. En toch wel specifiek op de opstelling van NSC, zei hij in de Tweede Kamer tijdens het debat over zijn eindverslag.