Ook Van der Plas haalt uit naar Omtzigt, ‘geen sorry gehoord’

BBB-leider Caroline van der Plas haalt in het debat over de vastgelopen formatie fel uit naar NSC-leider Pieter Omtzigt. Die verliet vorige week de onderhandelingen en informeerde PVV, VVD, BBB en de informateur via een appje dat NSC niet verder wilde praten over de formatie. Dat gebeurde nadat de pers hierover was geïnformeerd. “Niet chique? Een schoffering noem ik het”, zegt Van der Plas. “We hebben nog geen sorry gehoord.”

Het landsbelang moet voorop staan en moet voorop blijven staan, zegt Van der Plas. “Daarom is de BBB wel aan tafel blijven zitten. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk en nog steeds niet te bevatten dat Omtzigt dit landsbelang niet voorop zette en wegliep zonder ons in te lichten.” Volgens Van der Plas hebben de onderhandelende partijen Omtzigt de afgelopen weken voldoende comfort geboden.

Van der Plas wil nog steeds proberen met NSC een coalitie te vormen, zegt ze. “Want NSC is een goede fractie met goede standpunten die veel raakvlakken heeft met die van BBB.” Omtzigt noemt ze, ondanks de stukgelopen informatieronde, “gewoon een knettergoed Kamerlid”.

Eerder in het debat trok ook PVV-leider Geert Wilders van leer tegen het weglopen van Omtzigt. Hij vond dat “onnodig en jammer voor Nederland”.