Ouwehand: partijen hadden ‘geldafspraak’ moeten loslaten

De afspraak tussen PVV, VVD, NSC en BBB om in de Tweede Kamer geen voorstellen te steunen die geld kosten, hadden ze al een maand geleden moeten loslaten. Dat vindt althans PvdD-leider Esther Ouwehand. Op 10 januari bleek immers al dat er ondanks een basislijn niet genoeg vertrouwen was over de rechtstaat om tot een gewoon kabinet te komen met die vier partijen.

Op 10 januari heeft de NSC van Pieter Omtzigt aangegeven dat de afstand tussen die partij en de PVV op het gebied van de rechtstaat groot was. Toen al hadden informateur Ronald Plasterk en de vier partijleiders terug moeten gaan naar de Tweede Kamer. “Dat dit niet is gebeurd, is niet alleen maar kwalijk omdat het tijd heeft gekost”, vindt Ouwehand. Het is ook kwalijk omdat intussen in de Kamer plannen zijn weggestemd die geld kosten, terwijl dat volgens haar dus onnodig was.

Ze noemt het voorstel om het eigen risico in de zorg te verlagen en het plan om de huren te bevriezen. Die zijn weggestemd terwijl er een meerderheid voor mogelijk was, hield Ouwehand de partijen voor. De Partij voor de Dieren-leider “weet niet wie daar de dwingende stem is geweest”, maar vindt het maar wat zonde. Volgens haar hebben de PVV, VVD en BBB met hun acties na 10 januari laten zien dat de afspraken in die basislijn veel te vrijblijvend zijn.