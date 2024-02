Pakket bij residentie Israëlische ambassadeur was post

Het pakket dat dinsdagavond bij de residentie van de Israëlische ambassadeur aan de Alexander Gogelweg in Den Haag werd gevonden, was post. “Uit onderzoek blijkt dat een postbezorger het pakket had bezorgd. Het pakket was bestemd voor de buren”, meldt de politie woensdag.

Het aangetroffen pakket werd als verdacht aangemerkt en leidde ertoe dat de omgeving werd afgezet en specialistische teams werden opgeroepen om onderzoek te doen. Het pakket werd rond 20.30 uur aangetroffen, rond 02.00 uur liet de politie weten dat het gebied was vrijgegeven nadat geconcludeerd werd dat er geen gevaar was.

Sinds vorige week woensdag wordt de Israëlische ambassade, die even verderop ligt aan de Johan de Wittlaan, extra beveiligd. Dat gebeurt om een dreiging “die uiterst serieus genomen moet worden”, zei burgemeester Jan van Zanen toen. Rond de ambassade geldt sinds maandag ook een noodbevel. Dat betekent dat de politie mensen kan controleren en wegsturen of ze de toegang tot de ambassade kan weigeren.