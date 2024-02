Plasterk: ook na voetnoot NSC was er alle reden om door te praten

Ook nadat NSC op 10 januari had aangegeven niet volwaardig mee te doen aan een kabinet met de PVV was er volgens oud-informateur Ronald Plasterk “alle reden om door te praten”. Er was immers “overeenstemming over de toekomst” tussen de partijen PVV, VVD, NSC en BBB.

NSC heeft slechts een “voetnoot” laten opnemen dat de partij alleen in “bepaalde vormen” wil meedoen aan een nieuw kabinet, zegt Plasterk. Dat er een grondwettelijke basis was, betekende volgens hem dat hij ruimte zag om over inhoudelijke thema’s door te praten. Hij wilde zich precies aan de opdracht houden “en ook niets anders doen dan in die opdracht stond”. Het gesprek over de vorm van een nieuw kabinet was niet opgenomen in die opdracht. Ook zonder volwaardige deelname van NSC kon er dus nog over een nieuwe coalitie worden gesproken, stelt Plasterk.

Veel partijen vroegen zich af of de oud-informateur na de aantekening van NSC niet terug had moeten gaan naar de Tweede Kamer. De weken sindsdien zijn volgens critici verspilde tijd geweest. Plasterk benadrukt ook dat hij in een eerder verslag (toen nog als verkenner) had geadviseerd om met de vier partijen te praten “over een vorm van politieke samenwerking die de grondslag vormt voor een stabiel kabinet”. Daar staat dus niet alleen een minderheids- of meerderheidskabinet in, benadrukt de inmiddels afgezwaaide informateur.