Plasterk zegt dat geen moment is onderhandeld over de grondwet

Op de vraag of PVV, VVD, NSC en BBB hebben onderhandeld over de grondwet of grondrechten, antwoordt oud-informateur Ronald Plasterk: “Dat heeft geen moment plaatsgevonden.” In het debat over de informatieronde die hij heeft geleid, zegt hij dat “voor alle aanwezigen vanzelfsprekend was dat wetten er zijn en dat die staan. Je mag het voornemen hebben om ze veranderen, dat gebeurt immers voortdurend in het wetgevingsproces, maar zolang ze bestaan, staan ze”.

In zijn eindverslag schreef Plasterk onder meer dat de vier partijen beloven dat ze “zich in hun plannen en activiteiten zullen bewegen binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat”, en zich dus aan alle wetten en verdragen zullen houden.

Plasterk stelt voor dat zijn alinea’s over de grondwet ook in de rest van de formatieperiode een rol spelen. “Alle vier partijen hebben geconstateerd dat dit voor hen een uitgangspunt is.” Hij verwacht niet dat dat snel verandert.