Seksuele voorlichting in het onderwijs moet beter: dit is waarom

In een wereld waar gendergelijkheid en vrouwenrechten steeds belangrijker worden, blijft seksuele voorlichting in het onderwijs een belangrijk instrument voor het bevorderen van empowerment en het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van vrouwen. Van het verstrekken van kennis over het lichaam en seksualiteit, tot het bevorderen van gezonde relaties en het voorkomen van seksueel geweld: seksuele voorlichting speelt een onmisbare rol in het leven van vrouwen van alle leeftijden. Volgens kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland moet er echter meer gedaan worden aan seksuele voorlichting in het voortgezet onderwijs en op het mbo. Afgelopen week deden ze daarom een oproep.

Weinig aandacht voor belangrijke onderwerpen

Recent onderzoek door twee organisaties wijst uit dat jongeren gemiddeld een 5,6 geven aan de seksuele voorlichting die ze op school ontvangen. Dit cijfer markeert een neerwaartse trend in vergelijking met het vorige onderzoek uit 2017. Veel jongeren klagen dat er te weinig aandacht wordt besteed aan seksuele vorming op school en dat belangrijke onderwerpen zoals seksuele grenzen en het belang van plezier tijdens seks nauwelijks worden besproken. De week van Valentijnsdag is volgens Manouk Vermeulen van Rutgers een mooie gelegenheid voor scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en mbo om seksuele voorlichting structureel aan te bieden.

Belang van seksuele voorlichting

Dat jongeren aangeven ontevreden te zijn met de seksuele vorming die op school wordt aangeboden, is een belangrijk signaal dat er dringend behoefte is aan verbetering. Seksuele voorlichting is namelijk belangrijk om verschillende redenen. Het biedt vrouwen de kans om hun lichaam en seksualiteit te begrijpen op een manier die hen in staat stelt weloverwogen keuzes te maken over hun gezondheid en welzijn. Door middel van nauwkeurige en toegankelijke informatie over onderwerpen als contraceptie, seksueel overdraagbare infecties (soa’s) en consent, kunnen vrouwen de controle nemen over hun seksuele gezondheid en zelfbeschikking.

Positief zelfbeeld en zelfvertrouwen

Naast het verstrekken van kennis, draagt seksuele voorlichting ook bij aan het bevorderen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Door open gesprekken over seksualiteit en relaties aan te moedigen, helpt seksuele voorlichting zowel mannen als vrouwen om zichzelf beter te begrijpen en te omarmen. Dit kan een krachtige vorm van empowerment zijn, waardoor jongeren leren sterker in hun schoenen staan en beter in staat zijn om hun eigen grenzen te stellen en te handhaven.

Voorkomen van seksueel geweld en misbruik

Een ander belangrijk aspect van seksuele voorlichting is de rol die het speelt bij het voorkomen van seksueel geweld en misbruik. Door jongeren bewust te maken van hun recht op consent en hen te leren hoe ze hun grenzen kunnen aangeven, helpt seksuele voorlichting hen om zichzelf te beschermen tegen potentieel schadelijke situaties. Dit is vooral belangrijk gezien de alarmerende hoeveelheid seksueel geweld tegen vrouwen wereldwijd.

Bovendien draagt seksuele voorlichting bij aan de ontwikkeling van belangrijke communicatievaardigheden en relationele vaardigheden. Door te leren hoe ze respectvolle en gezonde relaties kunnen opbouwen, kunnen jongeren beter leren omgaan met conflicten, druk van hun omgeving en andere uitdagingen die ze kunnen tegenkomen in hun persoonlijke en professionele leven.

Impact

Op maatschappelijk niveau heeft seksuele voorlichting ook een aanzienlijke impact. Door het verminderen van tienerzwangerschappen, soa’s en seksueel geweld kan seksuele voorlichting bijdragen aan een verbetering van de algehele volksgezondheid en het bevorderen van gendergelijkheid.

Kortom, seksuele voorlichting in het onderwijs is veel meer dan alleen maar het overbrengen van feitelijke informatie over seksualiteit. Het is een krachtig instrument voor vrouwenempowerment, dat vrouwen in staat stelt om controle te nemen over hun leven, gezondheid en welzijn. Door jongeren te voorzien van de kennis, vaardigheden en empowerment die ze nodig hebben, kan seksuele voorlichting een belangrijk verschil maken.