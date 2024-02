Speelkwartier is voorbij voor PVV, VVD, NSC en BBB, vindt Jetten

PVV, VVD, NSC en BBB moeten niet meer om elkaar heen draaien en serieus met elkaar in gesprek gaan om te proberen een kabinet te vormen, vindt Rob Jetten. “Het speelkwartier is voorbij”, zegt de D66-leider tijdens het debat over de informatieronde onder leiding van Ronald Plasterk. De liberale politicus vindt dat gesprekken over varianten als een extraparlementair kabinet en een zakenkabinet afleiden van de kern.

“Het is eigenlijk een soort rariteitenkabinet”, zegt Jetten schertsend over de varianten die voorbij vliegen in het debat. Keuzes over bijvoorbeeld het klimaat en migratie kunnen volgens de politicus niet wachten “totdat de partijen op rechts uitgeruzied zijn”.

De vier partijen hebben samen een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, stelt Jetten vast. “Ga met elkaar in een hok zitten en kom eruit. Of zeg gewoon heel eerlijk: we komen er niet uit, want dan zijn er ook weer andere opties nodig”, luidt zijn advies.

De D66-leider heeft ook kritiek op Plasterk. De laatstgenoemde heeft gezegd dat Omtzigt “het instituut informateur” schade heeft toegebracht met de manier waarop hij is weggelopen van de onderhandelingstafel. Jetten maakt Plasterk hetzelfde verwijt omdat hij hierna cameramensen de lege stoel heeft laten filmen waar Omtzigt op had kunnen zitten.