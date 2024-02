Universiteit Leiden gaat minder samenwerken met fossiele industrie

De Universiteit Leiden zegt minder samen te willen werken met de fossiele industrie. Alleen als een samenwerking met een fossiele partner “aantoonbaar bijdraagt aan de energietransitie” wordt een uitzondering gemaakt, laat de universiteit weten. Klimaatactivisten demonstreerden afgelopen jaar meermaals op meerdere onderwijsinstellingen tegen de banden met de fossiele industrie.

Als een fossiele partner zich inzet om zich te houden aan het Klimaatakkoord van Parijs dan is ook samenwerking mogelijk, schrijft de universiteit. In het akkoord werd afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden beperkt moet blijven en bij voorkeur onder de 1,5 graad.

Of een bedrijf actie onderneemt om de afspraken na te komen die zijn gemaakt in Parijs is momenteel nog niet goed te meten. Rector magnificus Hester Bijl zegt daarom dat ze hier onderzoek naar wil laten doen, zodat die kan helpen bij de besluitvorming. Uiteindelijk moet een toetsingscommissie in de toekomst beoordelen of een samenwerking met een fossiele partner kan doorgaan.

De Universiteit van Leiden zegt dus dat de banden met de fossiele industrie “stevig herzien” worden. Ze worden niet helemaal verbroken. Zo kan het ook zijn dat een fossiele partner over data beschikt die “onmisbaar zijn voor onderzoek naar het gebruik van waterstof, of kennis die op een andere manier bijdraagt aan de energietransitie”. Samenwerkingen met deze bedrijven wil de universiteit niet uitsluiten.

Deze zomer heeft de universiteit nog een overzicht gedeeld van samenwerkingen. Daarop was te zien dat Leiden onder meer samenwerkt met Shell en het Franse TotalEnergies. Ook kreeg de universiteit een schenking van het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië, Aramco. Aanhangers van de actiegroep End Fossil LU/TUD voerden in november actie in lokalen in het Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden. De politie ontruimde uiteindelijk het gebouw.