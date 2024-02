Van der Plas neemt afstand van ‘intimiderende’ uitspraken FDF

BBB-leider Caroline van der Plas zag de uitspraken van Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever wel als intimiderend, zei ze woensdag in het debat over de formatie. “Het mag nooit een misverstand zijn dat ik daar afstand van neem.”

Van den Oever zei in een video dat hij “een spuughekel” heeft aan NSC-Kamerlid Harm Holman en demissionair landbouwminister Piet Adema, en dat de twee “in het centrum van de belangstelling komen te staan”. Bij talkshow Op1 bekritiseerde Van der Plas die woorden niet. “Ik zie daar niet zozeer een bedreiging in. Het zijn harde woorden, zeker. Maar er worden ook hele harde daden gepleegd richting de boeren.” Ze kreeg daar veel kritiek op, onder meer van NSC-leider Pieter Omtzigt.

“Ik zag het niet als een verkapte bedreiging, maar ik zag het wel als intimiderend. Als dat verkeerd is opgevat door anderen of de heer Holman zelf, dan spijt me dat”, zegt Van der Plas nu. “Het is zo gedraaid alsof ik dat allemaal maar oké vond.”