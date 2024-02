BBB-leider Caroline van der Plas gaat excuses aanbieden in het debat over het verslag van informateur Ronald Plasterk. De excuses zijn gericht aan Nederland. “We hebben 22 november een verkiezingsuitslag gehad, en we hebben nu nog niks”, zegt de BBB-voorvrouw.

Verder wil Van der Plas vooral in het debat uitleggen wat de inzet van haar partij tot nu toe is geweest in de informatie. “Daar is van alles over gezegd, van alles over geroepen. En ik ga een inkijk geven over wat de BBB heeft gedaan.”