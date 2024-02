Verklaring over rechtsstaat gaat niet over verleden, zegt Wilders

De gezamenlijke basislijn over de Grondwet en de rechtsstaat die PVV, VVD, BBB en NSC (met een kanttekening van laatstgenoemde) zijn overeengekomen, gaat PVV-leider Geert Wilders niet met terugwerkende kracht toepassen. Hij wil niet terugblikken op vonnissen van de rechtbank die hém raken, zoals in de ‘minder, minder’-zaak. Die verklaring “gaat over de toekomst”.

DENK en D66 vroegen aan Wilders om gezien zijn nieuwe houding terug te blikken op uitspraken van hem in het verleden. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vreest dat Wilders “geen spat veranderd” is. Ondanks de belofte in de verklaring om media als onafhankelijke instituties te “beschermen en versterken” twitterde hij bijvoorbeeld eerder deze maand nog dat het terecht zou zijn om de NPO af te schaffen, brachten zij in herinnering.

“Ik ga niet met terugwerkende kracht mijn uitspraken recenseren”, aldus Wilders. Dan kunnen andere partijen immers vijftig voorbeelden voorleggen, vreest hij.

Een deel van die partijen nam daar geen genoegen mee. “Met deze laffe antwoorden van Wilders concludeer ik dat Omtzigt en Yeşilgöz zich met een kluitje in het riet hebben laten sturen”, aldus D66-leider Rob Jetten over Wilders’ onderhandelingspartners van respectievelijk NSC en de VVD.