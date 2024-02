We hadden er gewoon uit kunnen komen, zegt Wilders

De onderhandelende partijen hadden er de afgelopen gespreksronde “gewoon uit kunnen komen”, aldus PVV-leider Geert Wilders. “Als Omtzigt niet was opgestapt waren we morgen aan de tweede fase begonnen”, zei hij over NSC-leider Pieter Omtzigt, die tijdens het debat over het verslag van oud-informateur Ronald Plasterk hoofdschuddend reageerde.

Wilders zei zelf tot het uiterste te zijn gegaan om voor elkaar te krijgen dat zijn partij gaat praten over een mogelijke coalitie – in wat voor vorm dan ook – met VVD, NSC en BBB. De PVV-leider zei dat de partijen op zijn initiatief op het laatst in gesprek zijn gegaan zonder Plasterk, op het ministerie van Justitie. “Er is geen partij zo constructief geweest” als de PVV, vindt Wilders.

Hij beet Omtzigt ook toe dat de overheidsfinanciën voor de NSC-leider de staat van de overheidsfinanciën als gelegenheidsargument gebruikte om uit het formatieoverleg te stappen. Omtzigt “zocht afstand, kon die niet vinden op de vorm en is toen afstand gaan vinden op de inhoud”, stelde Wilders.