Wilders heeft nieuwe informateur gevonden voor volgende ronde

PVV-leider Geert Wilders heeft een nieuwe informateur gevonden, zegt hij voorafgaand aan het debat van afzwaaiend informateur Ronald Plasterk. “Als de Kamer daarmee instemt, dan moet het lukken”, aldus Wilders. Als grootste partij krijgt de PVV het initiatief om een informateur aan te dragen die een nieuwe formatieronde moet overzien. Dat zal een lastige puzzel worden nu NSC is afgehaakt.

Wilders wil nog niet al te ver vooruitlopen over hoe het nu verder moet in de formatie. “Ik heb wel een voorstel”, zegt hij daarover. Wilders is tijdens het debat de eerste spreker.