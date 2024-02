Wilders noemt afzeggen Omtzigt met appje ‘een gotspe’

PVV-leider Geert Wilders heeft aan het begin van het Kamerdebat over de mislukte informatieronde om een nieuw kabinet te vormen, hard uitgehaald naar NSC-voorman Pieter Omtzigt. Hij noemt het “een gotspe” dat die met een appje liet weten niet langer mee te willen praten.

“Zo ga je niet met het instituut informateur om en ook niet met je onderhandelingspartners”, foetert Wilders. Hij vindt het ook onnodig dat Omtzigt “ineens wegliep” en waarschuwt voor mogelijke alternatieven die de kiezer volgens hem niet heeft gewild. “Straks krijgen de linkse fratsen van Frans Timmermans het voortouw en wordt heel Nederland één groot asielzoekerscentrum.”

Onder anderen CDA-leider Henri Bontenbal proeft weinig zelfreflectie bij Wilders en vroeg hem wat zijn eigen verantwoordelijkheid was. Bontenbal wees op tweets die over en weer gingen tussen de formerende partijen. Ook vroeg hij zich af waarom de gesprekken nog doorgingen na 10 januari toen duidelijk werd dat twee partijen – de VVD en NSC – niet in een kabinet met Wilders willen stappen.

Wilders erkent dat de sfeer aan de formatietafel niet altijd goed was, maar zegt dat het echt niet alleen kommer en kwel is geweest. De gesprekken waren in zijn ogen juist “constructief en inhoudelijk”. De tweets op X gaven in zijn ogen een beperkt deel van de waarheid. Daarom was hij zo verbaasd en teleurgesteld dat Omtzigt aan het eind is gestopt met het overleg. Als de NSC-leider niet weg was gelopen waren de vier partijen in zijn overtuiging veel verder gekomen.