Wilders wil in volgende formatieronde juist wél over vorm praten

Welke vorm een nieuw kabinet straks aanneemt, moet in de volgende ronde juist wel aan de formatietafel worden besproken, vindt PVV-leider Geert Wilders. In de opdracht van de Tweede Kamer aan informateur Ronald Plasterk stond dat een gezamenlijke basislijn over de grondwet moest worden gevonden tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Ook werd er gekeken naar overeenstemming op belangrijke politieke thema’s. Maar over een eventueel minderheidskabinet is het niet gegaan.

Dit terwijl juist twee partijen hebben aangegeven liever te willen gedogen: NSC van Pieter Omtzigt en de VVD. Dat hier tijdens de gesprekken niet op is ingezoomd, heeft de onderhandelingen belemmerd, denkt Wilders. “Achteraf gezien kan je inderdaad stellen dat het meer over de vorm had moeten gaan”, zegt Wilders nu. Daarom wil hij dat wel in een nieuwe ronde onderdeel van de onderhandelingen laten maken. Hij wil hiertoe een voorstel doen, meldde hij in het debat over Plasterks verslag.