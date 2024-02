1800 veroordeelden hoeven nog niet naar cel door personeelstekort

Door het personeelstekort in de gevangenissen hoeven ongeveer 1800 veroordeelden die hun straf in vrijheid mogen afwachten, nog niet naar de cel. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) had afgelopen december besloten dat deze zogenoemde zelfmelders voorlopig niet worden opgeroepen om hun opgelegde straf uit te zitten. Deze noodmaatregel was volgens hem nodig om celruimte beschikbaar te hebben om arrestanten van de politie of preventief gehechten op te sluiten.

Dat is gelukt, maar het leidt er wel toe dat een groeiende groep veroordeelde mensen wacht op een celstraf, zegt hij in een Kamerdebat. Weerwind vindt het belangrijk dat iedere veroordeelde uiteindelijk zijn straf uitzit. Maar hij kan niet voorspellen hoelang de tijdelijke maatregel nog duurt. Eerst zijn nieuwe en structurele maatregelen nodig en daarover is in de sector nog druk overleg. “Moeilijke maatregelen zijn onontkoombaar”, zegt hij. In de Tweede Kamer leven grote zorgen over de situatie.

De cellen zijn er wel, maar omdat er niet genoeg mensen werken in de gevangenissen, zijn die niet bruikbaar. De personeelskrapte speelt volgens Weerwind in de hele maatschappij. Er wordt nagedacht over manieren medewerkers aan te trekken en ook te behouden voor het gevangeniswerk.