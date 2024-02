Gemeente Rotterdam lanceert Stop app om seksuele straatintimidatie te bestrijden

In een poging seksuele straatintimidatie krachtig aan te pakken, introduceert de Gemeente Rotterdam de Stop app. Uit onderzoek van de regeringscommissaris blijkt dat seksueel wangedrag te vaak onbesproken blijft, en daarom komt de gemeente met een innovatieve oplossing.

Groeiend probleem aangepakt

Seksuele straatintimidatie is een groeiend probleem in Rotterdam. Mensen worden geconfronteerd met sissen, ongewenste gebaren, of beledigende opmerkingen op straat. Voornamelijk vrouwen, ruim 80% van de Rotterdamse bevolking, ervaren deze hinderlijke en kwetsende situaties. Om daders niet vrijuit te laten gaan, lanceert Rotterdam als eerste gemeente in Nederland de Stop app.

Doel van de Stop app

Het doel van de Stop app is tweeledig. Ten eerste vergroot het de bewustwording rond seksuele straatintimidatie, omdat slachtoffers direct incidenten kunnen melden. Ten tweede biedt de app inzicht in de locaties waar deze problematiek het meest voorkomt, zodat gerichte acties ondernomen kunnen worden om de overlast te verminderen. Voorlichtingsteams bezoeken hotspots en spreken mensen aan om bij te dragen aan gedragsverandering. De ‘Stop Pikpraat’ campagne wijst gebruikers op de beschikbaarheid van de app.

Snel en eenvoudig melden

Met de Stop app van yipyip.nl kunnen gebruikers snel melding maken van ongewenste situaties bij tramhaltes, winkelcentra of op straat. De app toont direct een kaart met de huidige locatie, waardoor het invoeren van straatnamen overbodig is. Bij ernstige gevallen is er zelfs een directe link naar het noodnummer 112 in het homescherm. Daarnaast is er de mogelijkheid om meldingen achteraf door te geven met specifieke details, wat bijdraagt aan het verzamelen van waardevolle data.

Handhaving door de gemeente

Alle via de app verzamelde informatie komt binnen bij de gemeente via een speciaal ontwikkeld backend. Heatmaps visualiseren concentraties van meldingen, waardoor de gemeente effectiever kan bepalen waar de meeste overlast plaatsvindt. Voorlichtingsteams bezoeken deze gebieden, spreken daders en omstanders aan, en verstrekken informatie over de impact van dergelijke situaties. Indien nodig kunnen daders beboet worden.

Klachten op hogescholen en universiteiten

In een recente ontwikkeling wijst de regeringscommissaris Mariëtte Hamer op het gebrek aan zicht op seksueel grensoverschrijdend gedrag op hogescholen en universiteiten. Ondanks driehonderd meldingen in 2022 strookt dit niet met de realiteit volgens Hamer. Het zorgwekkende verschil benadrukt dat er meer gedaan moet worden.

Oproep tot cultuurverandering in onderwijs

Hamer benadrukt dat slachtoffers zich vaak niet melden uit angst voor onvoldoende opvolging door onderwijsinstellingen. Ze pleit voor seksuele voorlichting als vast onderdeel van het studiepakket en benadrukt de noodzaak om promovendi en postdocs beter te beschermen. Hamer hoopt op een cultuurverandering binnen het hoger onderwijs om seksueel grensoverschrijdend gedrag te verminderen en de werkvloer veiliger te maken.