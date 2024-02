In een gebouw op het terrein van de Esso-raffinaderij in het Rotterdamse Botlekgebied is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Een woordvoerster van de veiligheidsregio spreekt van een zeer grote brand en de brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur aan de Botlekweg te bestrijden.

Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Er zijn geen berichten over gewonden.