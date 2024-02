Informateur Putters: belangrijk alle partijen te spreken

Informateur Kim Putters vindt het belangrijk de komende weken alle partijleiders te spreken om te horen in welke vorm een nieuw kabinet kan worden gevormd dat recht doet aan de verkiezingsuitslag van 22 november. Dat wordt een lastige klus, erkent hij tijdens een persconferentie, “gegeven het ingewikkelde politieke landschap”.

Putters volgde woensdag het debat in de Tweede Kamer over het verslag van zijn voorganger Ronald Plasterk, met wie hij ook gaat praten. Hij stelt vast dat er veel gesproken wordt over alternatieve vormen van samenwerking, bijvoorbeeld in een extraparlementair of een minderheidskabinet, maar dat niet altijd duidelijk is wat partijen onder deze varianten verstaan. Iedereen lijkt daar zijn eigen invulling van te hebben, stelt Putters. “We weten niet wat er precies mee wordt bedoeld.”

Hij gaat op zoek naar een duidelijkere definitie van deze kabinetsvormen. De kersverse informateur praat vrijdag dan ook met minister van Staat en kenner van het staatsrecht Herman Tjeenk Willink, evenals Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State. “Je kan er eigenlijk niet goed over praten zonder dat je aan de ene kant scherp hebt: zo zien de experts het, maar ook: zo kijken de fractievoorzitters er tegenaan.”

PVV-leider Geert Wilders droeg Putters deze week voor als nieuwe informateur. Zijn benoeming kreeg brede steun, maar lang niet alle partijen zien het zitten dat hij opnieuw met alle partijen aan tafel gaat. D66, CDA en ChristenUnie hadden liever gezien dat hij zich beperkt tot de vier partijen die de afgelopen maanden onderhandelden, totdat NSC er vorige week uitstapte. GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, Volt en DENK stemden tegen.

Putters heeft vier weken de tijd voor deze “tussenfase”, maar “wat sneller kan, zal ik sneller doen”.