Kamer schuift met miljoenen voor infrastructuurprojecten

De Tweede Kamer heeft donderdag met zo’n 140 miljoen euro geschoven om drie infrastructuurprojecten mogelijk te maken. Een meerderheid steunde zoals verwacht drie aanpassingen aan de begroting van het Mobiliteitsfonds.

De aanpak van het spoorknooppunt bij Meppel krijgt 40 miljoen euro. Daarvoor is in totaal 75 miljoen nodig, maar was maar 35 miljoen beschikbaar. “Hierdoor neemt de bereikbaarheid van en naar het Noorden van Nederland fors toe”, schrijft indiener Pieter Grinwis (ChristenUnie) op X.

Daarnaast gaat 94 miljoen euro naar aanpassingen aan de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Het kabinet legde dat project stil, deels door stikstofproblemen en personeelstekorten. Het is nog onduidelijk of de werkzaamheden kunnen doorgaan nu er weer geld voor beschikbaar is.

Tot slot besteedt de Kamer 6,6 miljoen euro extra aan de verbouwing van station Ede-Wageningen, met name de parkeergarage. Door prijsstijgingen is het project duurder geworden dan verwacht, zei mede-indiener Hester Veltman (VVD) vorige maand.