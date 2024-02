Kosten erotisch centrum nog onduidelijk, mogelijk eind 2031 af

Hoeveel het erotisch centrum in Amsterdam-Zuid zal kosten, kan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema nog niet zeggen. “Er wordt momenteel nog een investeringsbesluit voorbereid”, aldus de burgemeester tijdens een debat over het sekscomplex. De burgemeester gaf aan dat volgens de meest recente planning het centrum aan de Europaboulevard eind 2031 zou kunnen worden opgeleverd. Eerder was dat nog 2030.

Bij het debat waren oppositiepartijen vooral sceptisch of de komst van een erotisch centrum wel de drukte en overlast op de Wallen zal doen verminderen. Ook uitten de partijen zorgen over mogelijke overlast voor de buurt, de kosten en de praktische uitvoerbaarheid ervan. “Een kostbare en onzekere ingreep”, noemde Juliet Broersen van Volt het centrum. Cas van Berkel van JA21 noemde het zelfs een “rampzalig plan”.

De burgemeester benadrukt dat het erotisch centrum “niet alleen mijn idee is geweest”, maar dat het is voortgekomen uit uitgebreide debatten met de raad zelf naar aanleiding van de drukte in het Wallengebied. “Prostitutie op zichzelf leidt tot niet tot overlast”, aldus Halsema. De problemen worden veroorzaakt door de “kijkers die in groten getale komen kijken naar het Red Light District. Daarom zal overlast sterk verminderen met de komst van een erotisch centrum.” In het geplande centrum is sprake van inpandige raamprostitutie, waarbij bezoekers alleen via een beveiligde ingang naar binnen kunnen.

Coalitiepartner D66, die eerder liet weten niet direct mee te tekenen met de voorgestelde locatie voor het complex, zei in het debat de aangewezen locatie op de Europaboulevard te steunen. “Op elke locatie zijn nadelen, maar D66 ziet dat er een zorgvuldige afweging is gemaakt en die steunen we”, aldus Elise Moeskops. Wel mist D66 nog waar het college precies staat qua doelstelling en invulling van het centrum. Maar Moeskops noemt het “cruciaal dat er iets verandert in de binnenstad” en het “piemelpak-toerisme”.

De vergadering liep eerder vertraging op door kreungeluiden die te horen waren uit een soort speaker die van buitenaf op het raam was geplakt. De vergaderzaal moest daarom tijdelijk worden ontruimd. Om 19.30 uur werd de vergadering hervat. In het debat wordt nog niet gestemd over de komst van het centrum.