Meer fysiek en verbaal geweld tegen NS-medewerkers

NS-medewerkers werden in 2023 vaker slachtoffer van ernstige fysieke en verbale incidenten dan in 2022, bevestigt een woordvoerder van de NS na berichtgeving van De Telegraaf. Vorig jaar werden er 1042 meldingen in de zogenoemde A-categorie geregistreerd, dat zijn incidenten die strafbaar zijn. In 2022 ging het om 965 meldingen van fysiek of verbaal geweld tegen medewerkers van de treindienst.

Er is dus in 2023 een toename te zien in het aantal incidenten van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de NS is de aanleiding voor het geweld meestal dat mensen geen treinkaartje hebben. Verder zien de spoorwegen problemen die in de samenleving spelen, zoals “asielzoekersproblematiek, toename van verwarde personen en een bepaalde hardheid in de samenleving”, terug in het gedrag op stations en in treinen.

NS-bestuurder Eelco van Asch noemt het geweld tegen zijn collega’s “schokkend en onacceptabel”.

Om de veiligheid van medewerkers te verbeteren zet de NS onder meer extra veiligheidspersoneel in en komen er meer ingangscontroles. Ook kijkt het spoorbedrijf naar extra middelen als de proef met bodycams bij hoofdconducteurs en servicemedewerkers.

De NS wil ook dat medewerkers meer bevoegdheden krijgen om reizigers naar identificatie te vragen. “Hoe eerder je weet wie je voor je hebt, hoe beter je een situatie kunt inschatten en kan de-escaleren”, aldus de NS. Nu moet de treindienst per jaar zo’n 13.500 keer de politie erbij halen, en daarvan gaat de helft over ID-controle. “Dat zelf kunnen doen, voorkomt dat een situatie uit de hand loopt en ontlast de politie.”