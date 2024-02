Mogelijk tot middernacht hinder in Zeist door waterlek Vitens

Inwoners van Zeist en omgeving kunnen mogelijk tot het einde van de donderdagavond hinder ondervinden door de lekkage bij Vitens, verwacht het waterbedrijf. De locatie van het lek is inmiddels gevonden en naar verwachting is de waterdruk in de meeste huizen aan het einde van de middag hersteld. Voor twee gebieden kan de hinder nog tot middernacht duren.

De storing begon rond 12.45 uur. De buurten Nijenheim en de Clomp, in het westen van Zeist, zullen naar verwachting het langst de gevolgen ervan merken.

Zeker drie van de vier locaties van verpleeghuizen van Warande hadden sinds het lek geen water meer. Toiletten doortrekken en mensen wassen ging daarom even niet, vertelt een woordvoerster. Werknemers hadden voor de bewoners flessen water ingeslagen en uitgedeeld op alle verpleegafdelingen. Volgens de woordvoerster had de plaatselijke supermarkt in de loop van de middag geen water meer in de schappen. Dat zorgde op de zorglocaties niet voor problemen, aangezien om 17.30 uur het water weer overal stroomde.

Bij de Zeister locatie van het Diakonessenhuis heeft Vitens een watertankwagen neergezet. Het ziekenhuis gebruikt dat water voor het wassen van mensen en sanitair. Ook daar zijn verder flessen drinkwater uitgedeeld. Een woordvoerster denkt dat ze hier genoeg aan hebben voor de rest van de dag. In het ziekenhuis zijn operatiekamers, poliklinieken en een verpleegafdeling ouderengeneeskunde gevestigd.