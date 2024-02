OM: opsporingsbericht week na ontsnapping tbs’er normaal

Bij een ontsnapping van een tbs’er is het niet ongebruikelijk dat pas een week later een opsporingsbericht naar buiten wordt gebracht, zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket donderdag. Zo’n bericht wordt gepubliceerd nadat “een reeks van andere opsporingsmethoden door de politie” geen effect hebben gesorteerd, aldus de zegsman.

Woensdag werd bekendgemaakt dat een tbs’er een week eerder op woensdag tijdens begeleid verlof ervandoor was gegaan. Het gaat om de 33-jarige Mouloud Mezlay uit Enschede. Hij verbleef in de Van Mesdag-kliniek in Groningen.

Terughoudendheid met het snel uitsturen van een opsporingsbericht heeft te maken met “de behoorlijke inbreuk op de privacy van betrokkenen”, zegt de woordvoerder. “Het belang van privacy weegt zwaar, ook in dit soort gevallen”, aldus de woordvoerder, die zegt dat het opsporingbelang nu uiteindelijk belangrijker werd dan het waarborgen van de privacy.

Dat de man mogelijk een risico vormt, heeft daarbij meegespeeld. Mezlay vertoont psychotisch gedrag en had geen medicatie bij zich toen hij ontsnapte. “Het is belangrijk dat hij zo snel mogelijk wordt opgespoord en teruggebracht naar de kliniek”, aldus de woordvoerder. De politie waarschuwde eerder de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

Waarvoor hij is veroordeeld, is niet bekendgemaakt. Het AD meldde dat hij een maatschappelijk werker heeft mishandeld en een behandelend arts met de dood bedreigd.

Over hoe het staat met de zoektocht naar de man kan het OM geen mededelingen doen.