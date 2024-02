Staatssecretaris vindt toegenomen geweld in trein ‘onacceptabel’

Geweld tegen medewerkers in het openbaar vervoer is “volstrekt onacceptabel”, vindt verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). “Het openbaar vervoer moet veilig zijn. Zowel voor personeel als reizigers.”

De bewindsvrouw reageert op het toegenomen aantal meldingen van fysiek en verbaal geweld tegen medewerkers van de NS. Het waren er vorig jaar meer dan duizend, aldus het spoorbedrijf.

Heijnen noemt de toegenomen verharding “een trend die we sinds corona op meerder plekken in de maatschappij zien”. Zij vindt dat “zorgelijk” en spreekt daar naar eigen zeggen geregeld over met bijvoorbeeld werkgevers in het ov, vakbonden, politie en justitie.

Concrete maatregelen om de toegenomen agressie in te dammen, noemt Heijnen niet. “Het beste en snelste resultaat is te boeken als mensen zich normaal gedragen. Dat betekent dat je een kaartje koopt en vriendelijk bent tegen het ov-personeel en je medepassagiers.”