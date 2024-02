Vakbonden willen meer maatregelen om geweld tegen NS-medewerkers

Vakbonden FNV en CNV willen dat de NS en de politiek meer doen om agressie tegen NS-medewerkers tegen te gaan. Donderdag werd bekend dat het personeel van de NS vorig jaar vaker slachtoffer is geweest van ernstige fysieke en verbale incidenten dan in 2022.

NS-personeel krijgt volgens FNV regelmatig te maken met bijvoorbeeld scheldende of spugende passagiers en mensen die werknemers slaan of bedreigen. De vakbond wil ze makkelijker in het politiesysteem kunnen controleren wie ze voor zich hebben en of een agressieve passagier daadwerkelijk is wie die zegt te zijn. “Nu moeten ze vaak wachten op de politie om de identiteit van bijvoorbeeld een zwartrijder vast te stellen. Dat duurt vaak even en kan agressie in de hand werken”, zegt FNV-bestuurder Henri Janssen. Ook moeten wat hem betreft vaker extra beveiligers beschikbaar zijn als dat nodig is. Dat kan nu echter vaak niet omdat er een personeelstekort is en een hoog ziekteverzuim onder beveiligers.

Verder wil FNV dat er meer waarde wordt gehecht aan verklaringen van NS-medewerkers bij een aangifte. Vaak wordt volgens Janssen niks gedaan met hun aangifte omdat de verdachte ontkent. “Als er vervolgens niets gebeurt met de aangifte, dan heb je ook nog het gevoel dat je niet serieus wordt genomen.”

De NS kan de problemen niet alleen oplossen, denkt CNV-bestuurder Jerry Piqué. “De politiek moet meer ondersteuning bieden en kijken naar de problemen van asielzoekers en verwarde mensen. Het is een maatschappelijk probleem dat opgelost moet worden.”

Van CNV-leden die bij de NS werken hoort hij dat ze geregeld te maken hebben met fysiek en verbaal geweld. Minder heftige incidenten zoals uitschelden en spugen op de grond moeten eigenlijk ook gemeld worden, maar komen volgens hem nu minder aan het licht. “Mensen worden moe van kleine zaken melden”, zegt hij.