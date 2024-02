Zorgen in Kamer om verwachte uitstroom bij fiscus

De Belastingdienst moet de komende jaren zeker 12.000 mensen werven, vooral omdat een aanzienlijk deel van het personeel op korte termijn met pensioen gaat. Dit leidt tot grote zorgen onder Kamerleden, die zich afvragen of dit wel mogelijk is. Verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij kon de parlementariërs donderdag niet helemaal geruststellen in een debat over de fiscus.

De 12.000 fte die de Belastingdienst moet zien aan te nemen, komt neer op bijna de helft van het totale personeelsbestand. “Ja, dan staat je hele organisatie op knappen”, concludeert PVV-Kamerlid Elmar Vlottes in het debat. Hij wil vooral weten welke invloed de uitstroom heeft op de ICT-kennis bij de fiscus. VVD’er Wendy van Eijk vreest dat veel kennis en ervaring verloren gaan. Zij wil weten welke onderdelen van de Belastingdienst het meest in de problemen dreigen te raken.

Zowel Inge van Dijk (CDA) als NSC-Kamerlid Folkert Idsinga wil van Van Rij specifieke plannen zien. “Wat is het masterplan”, vraagt Idsinga zich af. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Senna Maatoug wil ook weten wat de bewindsman gaat doen als hij dit jaar niet de benodigde 3250 fte kan werven.

Het personeelstekort bij de Belastingdienst is al langer een punt van zorg. De Algemene Rekenkamer kwam eerder deze maand met een rapport waaruit blijkt dat de fiscus 400 paar handen tekortkomt voor de inning van uitgestelde belastingschulden uit de coronatijd. In het jaarplan van de Belastingdienst wordt het tekort aan mensen als “topprioriteit” gezien.

De uitdaging is groot maar beheersbaar, zegt Van Rij in reactie op de zorgen uit de Kamer. Hij wil “niet overoptimistisch” zijn. Maar pas over enkele jaren, als alle systemen vervangen zijn en de Belastingdienst weer grote hervormingen aankan, wordt duidelijk wat de precieze risico’s zijn. Voor nu kan de fiscus het nog aan. “Het is niet zo dat we door de hoeven zakken”, aldus de bewindsman. Er wordt intussen volop geworven, en Van Rij zelf geeft lezingen bij opleidingen om mensen enthousiast te maken over werk bij de fiscus, benadrukt hij.

Wel blijft het aantrekken van technisch personeel uiterst moeilijk, erkent ook de staatssecretaris. “We weten allemaal dat het in deze arbeidsmarkt, die krap is, vechten is om ICT’ers.”