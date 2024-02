Bruins Slot: Navalni overleden door zijn strijd voor democratie

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot vindt het een “schokkend bericht” dat de Poetin-criticus Aleksej Navalni is overleden. “Hij heeft zich ingezet tegen corruptie en voor de democratie in Rusland”, zegt de bewindsvrouw in een eerste reactie na de ministerraad. “En hij heeft dat nu gewoon met de dood moeten bekopen.”

Het bericht is “weer een bewijs dat het regime van Poetin afschuwelijk is”, vindt Bruins Slot. Russische autoriteiten hebben vrijdagmiddag gemeld dat Navalni is overleden in gevangenschap, meldt persbureau Reuters. Het team van de politieke activist heeft dit nog niet kunnen bevestigen.

In de Russische politiek is Navalni van grote betekenis geweest, zegt de minister. “Hij was een van de weinige oppositieleiders die het echt tegen Poetin durfde op te nemen.”

Zijn overlijden herbevestigt volgens Bruins Slot het beeld dat “Rusland geen democratie is”. De oppositie in het land is momenteel “een farce”, vindt de bewindsvrouw. Onlangs nog is een tegenkandidaat van president Vladimir Poetin gediskwalificeerd voor de presidentsverkiezingen.

De internationale gemeenschap en ook Bruins Slot zelf hebben regelmatig druk uitgevoerd op het Kremlin in de hoop de situatie van Navalni te verbeteren, bijvoorbeeld waar het aankomt op medische hulp.