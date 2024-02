Er komt altijd weer een kabinet, verzekert Herman Tjeenk Willink

“Er komt altijd weer een kabinet”, verzekert kenner van het staatsrecht Herman Tjeenk Willink na een bezoek bij Kim Putters. De net begonnen informateur staat voor een zware opgave. De formatie is namelijk in een impasse beland nadat gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB onder leiding van zijn voorganger Ronald Plasterk zijn vastgelopen. “Als mensen willen is alles mogelijk”, weet Tjeenk Willink, die zelf meerdere keren informateur is geweest.

De minister van Staat vindt het niet aan hem om ontwikkelingen in de formatie te becommentariëren. “Mijn oordeel is geen. Ik vind dat je vreselijk moet oppassen als oudgediende om een oordeel te hebben over een situatie waar je niet zelf in zit.”

Hij wijst er wel op dat het van alle tijden is dat politici elkaar tijdens onderhandelingen publiekelijk de maat nemen, al gebeurde dat vroeger via andere kanalen dan het sociale medium X. Hij haalt terug hoe de onlangs overleden “door mij zeer gewaardeerde premier” Dries van Agt bij de formatie in 1977 na het weekend allerlei berichten de pers instuurde. Vervolgens moest daar aan de onderhandelingstafel weer over gesproken worden.

Tjeenk Willink zegt met Putters kennis uit te hebben gewisseld over informeren, maar wil niet in detail vertellen wat ze hebben besproken.