Hoekstra: dood van Navalni getuigt van tirannie

Eurocommissaris Wopke Hoekstra heeft naar aanleiding van berichten over de dood van Aleksej Navalni kritiek geuit op Rusland. Hij deed dat zonder het land expliciet bij naam te noemen. Hij spreekt van tirannie door een gewelddadig bewind.

“De man Aleksej Navalni bewonderde ik om zijn enorme onverschrokkenheid, moed en standvastigheid. Dat hij opkwam voor vrijheid, wat het ook zou kosten”, aldus Hoekstra op X. Hij betuigde ook zijn steun aan de nabestaanden.

“Laten we duidelijk zijn. Dit is hoe tirannie eruitziet. Bij je buren val je binnen, je moordt, martelt en verkracht. Je onderwerpt je bevolking met dwang, afkoping, chantage en misleiding. De laatste paar moedige mannen en vrouwen die het lef hebben om zich tegen je te verzetten, vergiftig je, mishandel je en dood je. Moge dit, opnieuw, een ontnuchterende herinnering zijn. Vooral voor iedereen die hier vandaag aanwezig is op de Veiligheidsconferentie van München. Om nooit en te nimmer concessies te doen.”

De voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken is nu klimaatcommissaris.