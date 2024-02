Honderden herdenken Navalny in Amsterdam en Den Haag

Op verschillende plekken herdenken mensen vrijdagavond de overleden Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Bij het monument op de Dam in Amsterdam hebben zich enkele honderden mensen verzameld. Ook bij de Russische ambassade in Den Haag zijn het er meer dan honderd. Vrijdag werd bekend dat de 47-jarige Poetin-criticus was overleden in een Russische strafkolonie, waar hij sinds 2021 zat.

Enkele aanwezigen op de Dam hebben protestborden meegenomen met teksten als ‘Putin is a killer’ en ‘don’t give up’. Ook liggen er tientallen bosjes bloemen bij het monument en worden speeches in het Russisch gegeven. “Navalny was ons geweten. Hij was altijd energiek en heeft mensen gemotiveerd om te stemmen”, zei een van de sprekers. “Dat is de verdienste van Navalny voor Rusland.”

Mensen zijn emotioneel en omhelzen elkaar, ziet een ANP-verslaggeefster. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, ook aanwezig, noemde Navalny “een inspiratie voor politici in de hele wereld”. “Hij was mijn rockster”, vertelt een jonge vrouw. “Hij heeft mij en heel veel mensen van mijn generatie de waarden van vrijheid geleerd.”

Voor het gebouw van de Russische ambassade in Den Haag zijn bloemen gelegd en branden kaarsjes. Aan het hek hangt een foto van Navalny en zijn blaadjes met teksten in het Russisch opgeplakt. Op een blaadje staat in het Engels ‘You cannot kill us all’.