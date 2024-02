ING keurt actie Extinction Rebellion in Rijksmuseum af

Bankconcern ING keurt de actie van Extinction Rebellion vrijdag in het Rijksmuseum in Amsterdam af. “Als ze in dialoog willen, kan dat prima met ING”, zei een woordvoerder van de bank vrijdag.

Tijdens de opening van de Frans Hals-tentoonstelling gingen actievoerders van Extinction Rebellion vrijdag met bewerkte schilderijen voor kunstwerken staan. De beweging hield de actie uit protest tegen de sponsorrelatie van het museum met ING, die volgens de klimaatactivisten de grootste Nederlandse financier van de klimaat- en ecologische crisis is.

De eisen van Extinction Rebellion om direct uit fossiele brandstoffen te stappen, noemt de woordvoerder van ING te radicaal en onrealistisch. De bank ziet klimaatverandering volgens de woordvoerder als een van ’s werelds grootste uitdagingen. “Daarom hebben we al veel stappen ondernomen en zullen we dat blijven doen.”

Volgens de zegsman hebben ING en Extinction Rebellion hetzelfde doel; het tegengaan van klimaatverandering. “Maar we verschillen van mening over hoe we dat het beste kunnen tegengaan.”