NSC-leider Omtzigt is niet verbaasd over verdeeldheid in partij

NSC-partijleider Pieter Omtzigt is “helemaal niet verbaasd” over de verdeeldheid binnen zijn partij. “Ik ben trots op een partij waarbij leden met elkaar in discussie gaan. Als je verbaasd bent over een partij waar leden verschillend denken, dan moet je een eenpersoonspartij oprichten of een Noord-Koreaanse communistische partij. Geen van beide vind ik een wenselijk alternatief”, zei Omtzigt na afloop van de eerste ledenbijeenkomst. Daar werden 150 leden bijgepraat over de vastgelopen formatie.

Die verdeeldheid was in de wandelgangen van de bijeenkomst wel hoorbaar, maar voor journalisten niet in de zaal waar de leden verdeeld over zeventien tafels met Omtzigt en andere NSC-Kamerleden met elkaar in gesprek gingen. De pers mocht daar niet rondlopen, maar alleen achter een touwtje de gesprekken gadeslaan.

Bekend is dat de partij de afgelopen week zo’n 2000 mails van leden kreeg, van wie de helft het terecht vindt dat NSC gestopt is met onderhandelen, en de andere helft niet. Een deel van de NSC-leden heeft daarnaast, net zoals een deel van de fractie, moeite met samenwerking met de PVV en een ander deel helemaal niet.

Omtzigt weet niet of het hem lukt in de volgende formatiefase alle leden en kiezers weer te verenigen. De kiezers zijn net zo verdeeld als de leden, zo bleek uit eerdere peilingen. “Dat is de constante uitdaging van een politicus. Het is de constante uitdaging om voor je idealen te blijven staan. Van daaruit redeneren wij constant. We zijn met die rechtstatelijkheid begonnen en daar blijven we voor staan.”

De NSC-partijleider wil het liefst dat er een breed extraparlementair kabinet wordt gevormd, “waarbij we in principe geen ministers leveren”, zei hij na afloop. Een dergelijk kabinet kan wat hem betreft ook uit meer dan vier partijen bestaan, en met ministers vanuit andere politieke stromingen dan die vier. De partij wil “een losse band tussen regering en parlement. Parlementen konden nooit de dingen doen die een parlement moet doen.”

Hij gaf nog een sneer naar demissionair premier Mark Rutte, die jaren geleden zei dat je voor een visie niet bij Rutte moet zijn, maar na de oogarts moet. “Voor visie moet je in het parlement zijn”, benadrukt Omtzigt.

“Maar weet u, ik ga niet meteen alles volledig dichttimmeren”, zei Omtzigt. De nieuwe informateur Kim Putters moet ruimte krijgen.