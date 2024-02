Ook in Walibi mogen bezoekers niet meer roken

Pretpark Walibi Holland in Biddinghuizen wordt rookvrij. Vanaf 30 maart mogen bezoekers alleen nog sigaretten, sigaren en e-sigaretten opsteken in vier aangewezen rookzones. In de rest van het park is roken niet meer toegestaan.

Het attractiepark in Flevoland heeft de plannen vrijdag aangekondigd. Sinds 2017 mochten bezoekers al niet meer roken in de attracties zelf, in de wachtrijen en in de restaurants.

Sinds begin deze maand is Diergaarde Blijdorp in Rotterdam rookvrij. Eerder hadden onder meer de Efteling, Avonturenpark Hellendoorn, Attractiepark Slagharen en Drievliet die stap gezet.