RvS-vicepresident en informateur Putters bespreken kabinetsvormen

Vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State heeft aan informateur Kim Putters zijn visie op niet-traditionele kabinetsvormen gegeven. “De kennis die ik heb, deel ik graag met hem”, zegt De Graaf, die er na afloop verder weinig over kwijt wil.

De Graaf benadrukt dat hij alleen is uitgenodigd om uitleg te geven over varianten als een extraparlementair kabinet, een zakenkabinet of verschillende vormen van minderheidskabinetten. Over welke vormen het specifiek is gegaan tijdens het gesprek, wil de ‘onderkoning’ niet zeggen.

“Ik wens Kim Putters heel veel succes”, zegt hij alleen. “Dat zal hij ook wel nodig hebben.”