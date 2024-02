Schadefonds voor ondernemers Ter Apel en beveiliging aangescherpt

Ondernemers en inwoners in Ter Apel kunnen binnenkort gebruikmaken van een schadefonds voor extra kosten die ze maken door overlast van asielzoekers. Ook wordt de beveiliging in het winkelgebied van Ter Apel, die er sinds de zomer van 2022 is, aangescherpt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vrijdag in een Kamerbrief.

“In de gemeente Westerwolde wordt veel overlast ervaren door inwoners en ondernemers”, zo staat in de brief. De tijdelijke schaderegeling moet schade van inwoners en ondernemers, veroorzaakt door overlast door asielzoekers, vergoeden. Het gaat daarbij om “schade aan een goed of een zaak, die plotseling en onvoorzien is ontstaan door overlast door asielzoekers, en niet vergoed wordt door de verzekeraar”. Dat kan bijvoorbeeld diefstal, inbraak of verduistering zijn. Omzetderving maakt geen onderdeel uit van de regeling.

Het schadefonds is een proef van twaalf maanden. Vanaf het moment dat de regeling ingaat, volgens Van der Burg “zo spoedig mogelijk”, kunnen verzoeken worden ingediend via een digitaal loket. Tot die tijd kunnen opgelopen schades worden ingediend bij de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

Naast aangescherpte beveiliging zal er ook “incidenteel” een bedrag beschikbaar komen voor de gemeente Westerwolde om “aanvullende preventieve maatregelen te treffen in het winkelgebied”.

Eind vorig jaar stuurden winkeliers in Ter Apel een brandbrief aan onder meer de gemeente, waarin ze zeiden “ten einde raad” te zijn door de overlast.