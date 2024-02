Voorjaarsvakantie begint in noorden en midden van Nederland

De voorjaarsvakantie begint vrijdagmiddag voor scholen in het midden en het noorden van het land. Onder die regio’s vallen de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, een groot deel van Gelderland en een enkele gemeente in Noord-Brabant.

De ANWB verwacht dat het vrijdagmiddag al wat drukker is op de weg door vakantie- en recreatieverkeer. Zaterdag verwacht de verkeersdienst de grootste drukte op de wegen richting de sneeuw. Vooral in het zuiden van Duitsland en in Frankrijk ten oosten van Lyon zullen dan files staan richting de wintersportgebieden.

Scholieren in het zuiden van het land waren deze week al vrij. Daar viel de vakantie samen met carnaval.