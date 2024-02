Voorzitter NSC: hectiek na 6 februari was ‘immens’

De hectiek binnen NSC was na 6 februari “immens”, zei NSC-voorzitter Bert van Boggelen aan het begin van de eerste ledenbijeenkomst vrijdagavond in Zwolle. Op 6 februari stapte Pieter Omtzigt uit de onderhandelingen voor een nieuw kabinet met PVV, VVD en BBB. In een week tijd kreeg de partij 2000 mails van leden binnen. De ene helft was blij dat NSC uit de onderhandelingen was gestapt, de andere helft juist niet.

“Zij zeiden: ach wat zonde en doe niet zo moeilijk”, zei Van Boggelen tegen de 150 leden die in Zwolle aanwezig waren. Na 6 februari hebben 325 leden hun lidmaatschap opgezegd, maar er zijn volgens Van Boggelen ook 325 nieuwe leden bijgekomen.

De partij wil op twee bijeenkomsten de leden bijpraten over de formatie. Op elke ledenbijeenkomst kunnen 150 leden aanwezig zijn. De plekken voor de twee bijeenkomsten waren binnen vijf minuten “uitverkocht”, zei Van Boggelen. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, konden vragen indienen. Binnen nog geen 24 uur zijn er 566 vragen binnengekomen. Een deel van die vragen worden vrijdagavond beantwoord, door onder anderen Omtzigt en andere NSC-Kamerleden.

De partij telt inmiddels ruim 10.000 leden.