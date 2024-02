Zo’n 150 tips over ontsnapte tbs’er, nog geen gouden tip

De zoektocht van de politie naar de ontsnapte tbs’er Mouloud Mezlay, heeft in de afgelopen twee dagen zo’n 150 tips opgeleverd. “De gouden tip zit daar niet bij”, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

Ook in omringende landen wordt gezocht naar de 33-jarige man die in de Van Mesdag Kliniek in Groningen zat. Hij wist op woensdag 7 februari te ontsnappen tijdens begeleid verlof. Hij werd voor het laatst gezien in de buurt van het Sterrenbos in de stad Groningen.

De voortvluchtige, die oorspronkelijk uit Enschede komt, heeft dringend medicatie nodig in verband met psychotisch gedrag. Het is een tengere man van ongeveer 1.90 meter lang met een licht getinte huidskleur, donker opgeschoren haar en een baard en snor, aldus de politiebeschrijving. Op het moment dat hij verdween, droeg hij een blauwe gewatteerde jas. Wie de man ziet, wordt aangeraden hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.