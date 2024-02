Brandweerauto’s bekogeld en beschadigd bij rellen in Den Haag

Bij rellen tussen twee groepen Eritreeërs in Den Haag zijn zaterdagavond brandweerwagens bekogeld. Een brandweerwoordvoerder zegt dat er spiegels en ramen van drie voertuigen zijn beschadigd.

De zegsman meldt dat er twee politievoertuigen in brand stonden en een touringcar. Die branden zijn onder controle, zegt hij. Er was ook brand in het Opera Zalencentrum, waar een groep Eritreeërs samenkwam, dat is volgens hem van binnenuit geblust.

De brandweer kon de branden aanvankelijk niet bestrijden, omdat het te onveilig was. “In eerste instantie kregen we een melding van een politieauto die in brand stond. We moesten ons terugtrekken omdat de situatie niet veilig was. Later stond ook een politiebusje in brand bij het zalencomplex. Daar reden we ons vast en werden we bekogeld, waarbij voertuigen beschadigd raakten en we ons weer terug moesten trekken. We hebben daarop hekken geplaatst op de ramen van onze wagens, om alsnog de branden te kunnen blussen.”

De zegsman spreekt van “een hele nare situatie. Gelukkig is niemand gewond geraakt”.