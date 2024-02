Burgemeester: geweld relschoppers tegen politie afschuwelijk

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag noemt het geweld dat zaterdagavond tegen de politie is gebruikt “afschuwelijk en onacceptabel”. Van Zanen reageert in een verklaring die de gemeente uitbracht na ernstige ongeregeldheden rond een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in zalencentrum Opera op de Fruitweg.

“Het Openbaar Ministerie heeft een Team Grootschalige Opsporing ingesteld om daders van deze wanordelijkheden te vervolgen. Ik wil iedereen vragen die kan bijdragen aan de snelle opsporing van de daders van dit onacceptabele en onnodige geweld, om hieraan hun medewerking te verlenen.”

De burgemeester stelt dat hem bekend is dat bijeenkomsten van de Eritrese gemeenschap tot onderlinge spanningen kunnen leiden. “De politie en gemeente waren vooraf op de hoogte van de bijeenkomst”, aldus Van Zanen. In overleg met het zalencentrum en de organisatie van de bijeenkomst was de beveiliging opgeschroefd en had de politie extra eenheden in paraatheid gebracht.

Bij de rellen raakten politieagenten gewond en zijn politievoertuigen in brand gestoken, evenals particuliere auto’s. Er was ook brand in het zalencentrum. Van Zanen gaf een noodbevel af na diverse meldingen dat jongeren van de Eritrese organisatie Brigade Nhamedu de confrontatie zochten. “Tegelijkertijd is de inzet van de politie verder opgeschaald. Tevens heb ik het bevel gegeven traangas in te zetten om de relschoppers te verdrijven.”

De burgemeester gaat met het OM en de politie de gebeurtenissen evalueren. “Ik spreek mijn bewondering en dank uit voor de professionele inzet van alle hulpverleners die vanavond zijn ingezet.”