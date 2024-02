Enkele honderden betogers op de Dam voor Navalny

Enkele honderden mensen hebben zich sinds 12.00 uur zaterdagmiddag bij het monument op de Dam in Amsterdam verzameld voor een demonstratie voor de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. De populaire criticus van de Russische president Poetin overleed vrijdag op 47-jarige leeftijd in een strafkamp in het noorden van Rusland.

Veel mensen zijn aangeslagen, meldt een ANP-fotograaf ter plaatse. De bezoekers steken kaarsjes aan en leggen bloemen neer rondom een grote foto van Navalny bij het monument op de Dam. Ook zijn er protestborden te zien met teksten zoals ‘Putin is a killer’ (Poetin is een moordenaar).

De demonstratie wordt georganiseerd door Feminist Anti-War Resistance. Vrijdagavond kwamen ook al enkele honderden betogers bij het monument op de Dam om Navalny te herdenken. Ook in Den Haag werd een wake gehouden bij de Russische ambassade.