Eritreeërs in zalencentrum ‘kregen niks mee van rellen buiten’

Eritreeërs die in zalencentrum Opera in Den Haag op een bijeenkomst aanwezig waren, hebben niets van de ongeregeldheden buiten meegekregen. Dat zegt een woordvoerster namens de Federatie van Eritrese Gemeenschappen in Nederland. Volgens haar was in het pand “een heel vreedzaam feestje gaande”.

Volgens de woordvoerster ging het om een verlaat nieuwjaarsfeest van een groep Eritreeërs. Zij konden volgens haar de afgelopen drie jaar “dit soort bijeenkomsten niet meer houden”. Ze beweert dat de relschoppers geen Eritreeërs zijn, maar Ethiopiërs die de ongeregeldheden hebben veroorzaakt. Zij zouden volgens haar kwaad zijn, omdat ze een recente oorlog in de Tigray-regio hebben verloren. “En die uiten hun kwaadheid al drie jaar met heel veel geweld.” De Eritrese groep die aanwezig was in Opera is volgens de woordvoerster dan ook “dankbaar” voor de inzet van de politie en de Mobiele Eenheid.

Ze meldt verder dat de politie al een week geleden op de hoogte is gebracht over mogelijke incidenten en oproepen van tegenstanders om naar het zalencentrum te komen. Volgens haar is de locatie van de bijeenkomst ook tot zaterdagmiddag geheim gehouden. “En daardoor is er geen confrontatie geweest tussen deze twee groepen, maar heeft de politie alles tegen kunnen houden”, aldus de woordvoerster.

“De politie en gemeente waren vooraf op de hoogte van de bijeenkomst en er zijn in overleg met het zalencentrum en de organisator van de bijeenkomst de nodige maatregelen genomen”, staat in een verklaring van burgemeester Jan van Zanen. “Op basis hiervan was de beveiliging opgeschroefd en heeft de politie extra eenheden in paraatheid gebracht.”