Explosie bij woning in Vlaardingen, politie doet onderzoek

Bij een woning aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.30 uur een explosief ontploft, meldt de politie. Niemand is gewond geraakt. De politie doet onderzoek. Het gaat om de woning van een loodgieter, waar al eerder explosieven werden geplaatst, bevestigt de gemeente Vlaardingen.

De gemeente kon niet zeggen of er al contact geweest was met de Vlaardingse loodgieter. De man wilde niet reageren op vragen van ANP over de explosie.

Na de eerdere explosies nam de gemeente maatregelen voor de straat en de wijk waar de explosies plaatsvonden. Zo werd onder meer een mobiele camera geplaatst. Een woordvoerder zegt dat er na deze explosie extra gesurveilleerd wordt door de politie in de wijk. De gemeente wilde verder niet ingaan op vragen over andere veiligheidsmaatregelen.

“Het is even rustig geweest, maar we hebben niet voor niets dit soort fikse maatregelen genomen. We gaan het zien, ik hoop dat het rustig wordt”, zegt de woordvoerder. “De burgemeester heeft zich eerder uitgesproken: dit kan niet, samen verenigen we de krachten en we willen dat dit stopt”, aldus de zegsman.

In dezelfde nacht ontplofte een explosief bij een huis aan de Jacques Dutilhweg in Rotterdam. Volgens de politie ontstond er brand, maar kon deze snel geblust worden. Ook hier raakte niemand gewond. De politie kon niet direct zeggen of er een verband is tussen de twee explosies.