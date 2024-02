Files in Duitsland en Oostenrijk door wintersportgangers

Nederlanders die onderweg zijn naar of terugkomen uit wintersportgebieden in Oostenrijk hebben zaterdag begin van de middag last van files. In het Oostenrijkse Tirol is er veel vertraging op de B179 tussen Füssen en Nassereith. Ook in Duitsland op de A7 tussen Ulm en de grens van Oostenrijk staan files. De vertraging loopt op tot meer dan een uur, aldus de ANWB.

Ook op de Oostenrijkse A10 tussen Salzburg en Eben im Pongau staan vakantiegangers in beide richtingen in de file. Dit komt door wegwerkzaamheden.