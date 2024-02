Man aangehouden voor stelen ruim 600 euro aan boodschappen

Een 24-jarige man is vrijdag in Tilburg aangehouden omdat hij voor ruim 600 euro aan boodschappen probeerde te stelen bij een supermarkt aan de Jan Heijnsstraat in de Tilburgse wijk Spoorzone, meldt de politie. De verdachte scande geen van zijn boodschappen bij de zelfscankassa van de supermarkt en liep met een eerder verkregen bonnetje naar de uitgang, waar hij werd tegengehouden.

De politie heeft de man meegenomen naar het politiebureau. De boodschappen zijn teruggegeven aan de winkel.

De vaste woon- of verblijfplaats van de verdachte is bij de politie niet bekend.