Een 33-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het neerschieten van een 32-jarige man uit Barendrecht zaterdagochtend. Dit gebeurde rond 05.30 uur bij een feest aan de Rotterdamse Oldegaarde. Het slachtoffer raakte gewond en is nagekeken in het ziekenhuis, meldt de politie.

Het ging om een feest bij een sportvereniging vlak bij het Zuiderpark. De verdachte werd even later in een auto aangehouden.